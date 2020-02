Preetz : 80-Jährige bei Überfall mit Elektroschocker verletzt

Seniorin setzte sich an Haustür zur Wehr. Sie wurde nach dem Überfall verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

von Michael Kuhr

21. Februar 2020, 13:30 Uhr

Preetz | Eine 80-jährige Preetzerin ist am Donnerstag gegen 18.15 Uhr Opfer eines versuchten schweren Raubes. Wie Polizeisprecher Matthias Felsch mitteilte, setzte der noch unbekannte Täter bei dem Überfall direkt an der Wohnungstür der Seniorin in der Kührener Straße 121 ein Elektroschockgerät ein. Da sich die 80-Jährige zur Wehr setzte und laut um Hilfe gerufen hatte, habe der Täter von ihr abgelassen und sei ohne Beute geflüchtet. Ein Rettungswagen brachte die Geschädigte in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei in Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Der Mann hatte die Seniorin an ihrer Wohnungstür nach einer ihr unbekannten Person gefragt. Nachdem die Seniorin erklärt hatte, dass sie die angefragte Person nicht kenne, habe der Mann unvermittelt ein Elektroschockgerät gezogen, hielt es in ihre Richtung und löste es aus. Felsch: „Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die 80-Jährige zu Boden gestoßen und im Gesicht verletzt wurde.“

Die Frau rief um Hilfe, der Täter flüchtete

Die Frau rief um Hilfe, der Täter flüchtete. Andere Mieter kamen ihr zur Hilfe und riefen Polizei und Rettungsdienst. Eine sofort durch die Einsatzleitstelle eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Diensthund zum Einsatz kam, verlief ohne Erfolg. Der Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank sein. Er habe deutsch gesprochen und sei dunkel gekleidet gewesen. Er habe eine dunkle Mütze getragen. In der Hand habe er ein etwa 20 mal 20 Zentimeter großes grünes Paket mit silberner Aufschrift gehalten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Täter gesehen hat oder Angaben zu seiner Person machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0431/160 3333 zu melden