Lübeck : 80 Jahre Bombenangriff: Zahlreiche Veranstaltungen zum Gedenken

Das gemeinsame Erinnern der Innenstadtkirchen umfasst Andachten, Filmvorführungen, Zeitzeugenberichte, Konzerte und einen großen Gottesdienst im Dom. Das Programm wurde jetzt vorgestellt.

Lübeck | In der Nacht 28./29. März 1942 flog die Royal Air Force das erste Flächenbombardement auf eine Stadt im Reichsgebiet. Das Ziel war Lübeck. Der Angriff diente nachfolgend als Blaupause für die weiteren Luftangriffe auf deutsche Städte. Die Nacht stellt einen tiefen Einschnitt in die Stadtgeschichte Lübecks dar – und auch in seine Kirchengeschichte. ...

