Amt Großer Plöner See : 77 Wohnungen für nur noch zwei Asylbewerber

von Michael Kuhr

15. Mai 2020, 13:13 Uhr

Hutzfeld/Plön | Aktuell sind im Bereich des Amtes Großer Plöner See nur noch zwei Asylbewerber untergebracht – ein Ehepaar in der Gemeinde Bosau. Alle anderen sind anerkannt oder haben den Amtsbereich verlassen. Dennoch hält das Amt derzeit immer noch 77 Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern vor, die zum Teil auch für Obdachlose Menschen genutzt werden. Die meisten aber stehen leer. Das kostet jede Menge Geld und soll abgestellt werden.

Viele Mietverträge wurden aus der Not heraus geschlossen

Hellen Harder, zuständige Mitarbeiterin der Amtsverwaltung, hielt am Donnerstagabend vor dem Amtsausschuss in der Fritz-Latendorf-Turnhalle in Hutzfeld einen engagierten Bericht. Danach gibt es in Bosau 24 angemietete Zimmer von denen sechs bewohnt sind. Die Jahresmiete in Bosau beträgt knapp 49.000 Euro. Im Amt Großer Plöner See werden in Dersau, Kalübbe, Grebin und Rantzau 43 Zimmer vorgehalten, von denen 23 bewohnt sind. Die Jahresmiete beträgt knapp 104.000 Euro. Viele Mietverträge wurden aus der Not heraus geschlossen, überhaupt mit Wohnraum dem erwarteten Ansturm von Asylbewerbern gewachsen zu sein.

Diese Immobilie ist eine „Geld-Schluck-Maschine“ Hellen Harder, Amt Großer Plöner See

In Bosau ist die teuerste Immobilie mit 24.000 Euro Jahresmiete nun zum 31. Mai gekündigt worden. Im Amt Großer Plöner See wird geplant. Bauschmerzen bereitet die teuerste Immobilie in Rantzau mit 44.400 Euro Mietausgaben im Jahr, die erst zum 14. Dezember 2021 gekündigt werden kann. Hellen Harder nannte diese Immobilie eine „Geld-Schluck-Maschine“. Das Amt sei damals in Not gewesen und habe 2015 den Mietvertrag geschlossen. Jetzt sind Kündigungen in Planung. „Doch wir wissen nicht, was nach Corona kommt“, gab Hellen Harder vor dem Amtsausschuss zu bedenken. Eine Unterbringung der Asylbewerber in Hotels würde deutlich teurer werden. Aber durch den Wegfall des Betreuers würden bereits Kosten eingespart. Aktuell werden Verhandlungen in Dersau über die Anmietung eines großen Objektes geführt, die durch die Corona-Krise ins Stocken geraten sind. Harder: „Einzelne kleine und teure Objekte könnten so abgestoßen werden.“

Sorgen bereiten dem Amt allerdings die Schäden in den Wohnungen

Sorgen bereiten dem Amt allerdings die Schäden in den Wohnungen, die durch die Mieter angerichtet würden, die Hellen Harder den „anderen Lebensgewohnheiten der Asylbewerber“ schuldet. Im Wiederholungsfall allerdings würden die Mieter auch zur Kasse gebeten. Derzeit würde die entspannte Lage genutzt um in den Wohnungen aufzuräumen, die Gärten zu reinigen und Kosteneinsparungen vorzunehmen. Schlimm sei der Zustand im Haus am Bosauer Gerold Damm, wo die dort wohnende Asylbewerber-Familie einfach kurzerhand abgehauen sei. So sei es auch nicht ungewöhnlich, dass die Gemeinde für eine Wohnung allein Heizkosten von 4000 Euro nachzahlen muss. Es werde versucht, dieses Geld von den Verursachern mit Ratenzahlungen von 10 Euro im Monat zurückzuholen.

Die regelmäßige Kontrolle der Wohnungen wurde in der Vergangenheit versäumt Hellen Harder, Amt Großer Plöner See

Hellen Harder: „Die regelmäßige Kontrolle der Wohnungen wurde in der Vergangenheit versäumt.“ Sie kündigte für die Zukunft strengere Überprüfungen der Wohnungen und der Pflege an. So seien auch die Nebenkosten mit den Bewohnern nie abgerechnet worden. Der Mehrverbrauch bei Strom, Heizung und Wasser sei zu Lasten das Amtes gegangen. Es scheint sehr schwierig zu sein, neuen Wohnraum für diese Zwecke anzumieten. „Ausländer und Asylbewerber kommen nicht in unser Haus“, werden die Mitarbeiter des Amtes oft abgewiesen. Dabei gilt ein öffentlicher Mieter doch als treuer Mietzahler. Neuer Wohnraum ist nötig, weil einige der bisher angemieteten Immobilien in einem sehr schlechten Grundzustand seien.

So ist ein Fehlbetrag von 146.000 Euro entstanden

Die Kosten für die Asylbewerber-Unterkünfte beliegen sich 2019 auf zusammen 346.000 Euro. Davon entfall 294.000 Euro auf die Miete und Nebenkosten, 5000 Euro auf die Ausstattungskosten, 3600 Euro auf die Instandhaltung, noch 3300 Euro Betreuungskosten, 16.000 Euro für die Beseitigung von Schäden und 27.000 Euro Personalkosten. Die Einnahme des Amtes lagen 2019 bei rund 200.000 Euro, so dass ein Fehlbetrag von 146.000 Euro entstanden ist, der von der Amtsumlage von den Gemeinden zu tragen ist. So ist es auch kein Wunder, dass der Haushalt des Amtes Großer Plöner See 2019 einen Unterschuss von 233.523,79 Euro auswies – 2,54 Prozent des Gesamthaushaltes. Nach einstimmigem Beschluss des Amtsausschusses teilen sich die Gemeinden den Fehlbetrag.

Nicht weiter verfolgt wurde im Amtsausschuss eine Vorlage, nach der die Mitarbeiter der Amtsverwaltung eine „Corona-Prämie“ von jeweils 250 Euro erhalten sollten. Bürgerrmeister Jörg Prüß hatte beantragt, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen und fand bei zwei Enthaltungen – darunter auch Amtsvorteher Gerold Fahrenkrog – eine breite Mehrheit.