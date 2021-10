Deutsche Seniorenmeisterschaft : Christel Gülck aus Ahrensbök gewinnt die Silbermedaille

Nach Bronze mit dem Kleinkalibergewehr bei den Deutschen Meisterschaften der Auflageschützen im Seniorenalter holte die Ahrensbökerin Christel Gülck für den Schützenverein 64 Großenbrode auch noch Silber. Erstmalig startet sie mit ihren 76 Jahren jetzt in der Altersklasse V.

Ahrensbök | Mit dem Luftgewehr hatte Gülck es mit 15 Mitbewerberinnen zu tun. An der Spitze gab es zwischen ihr und der neuen Meisterin Riita Stoffer aus Westfalen einen Zweikampf. Am Ende der 30 Schüsse hatte diese mit 315,8:315,4 Ringen nur knapp die Nase vorn. Die Silbermedaille passt gut in meine Sammlung. „0,4 Ringe Unterschied sind wenig – aber in d...

