Wohnung ausgebrannt : 75-jähriger Mann stirbt bei Feuer in Stockelsdorf

von dpa

24. Dezember 2018, 09:44 Uhr

Stockelsdorf | Ein 75 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Montag bei einem Wohnungsbrand in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) ums Leben gekommen. Nachbarn des Mannes waren um kurz nach zwei Uhr morgens auf das Feuer in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte konnten den tauben, blinden und bettlägerigen Wohnungsinhaber jedoch nur noch tot bergen.

Die Wohnung brannte vollständig aus. Zwei Polizeibeamte wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wurden jedoch wenig später wieder entlassen.

Zeitgleich musste die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in Nusse (Kreis Herzogtum Lauenburg) ausrücken. Dort war der Anbau eines Bauernhofs aus bisher unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen. Hinweise auf Brandstiftung gebe es jedoch keine, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Unweit der zweiten Einsatzstelle musste in der Nacht noch ein drittes Feuer bekämpft werden. In Havekost (Kreis Herzogtum Lauenburg) war ein Strohlager in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Auch hier gebe es bislang jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

