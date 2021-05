Perfider Betrugsversuch misslang : 71-jährige aus Wangels fiel auf Enkeltrick nicht herein

Fitte Seniorin versäumte allerdings, den Täter der Polizei zu präsentieren.

Wangels | Es ist vermutlich wie bei einem Fernsehquiz: Die Zuschauer am Bildschirm können die Fragen leicht beantworten, während der Kandidat im Studio bei simpelsten Fragen ins Schwitzen gerät. Adele Aumann (Name von der Redaktion geändert) aus der Gemeinde Wangels war vergangene Woche schlau genug, einen Betrugsversuch in Form eines Enkeltricks zu erkennen. ...

