Sportliche Leistung in Eutin: : 700 Grundschüler laufen gemeinsam am Kleinen See

Avatar_shz von Constanze Emde

27. September 2019, 13:59 Uhr

Eutin | Seit mehr als zehn Jahren veranstaltet die Gustav-Peters-Grundschule einen Lauftag – zum ersten Mal laufen alle drei Standorte gemeinsam um den Kleinen See. „Wir sind eine Grundschule mit drei Standorten, wir gehören zusammen und wir wollen einfach die Gemeinschaft auch an solchen Tagen noch mehr leben“, sagt der kommissarische Schulleiter Florian Reimers. Von insgesamt rund 700 Eutiner Grundschülern liefen die Zweit-, Dritt- und Viertklässler um den Kleinen See; die Erstklässler drehten ihre Runden auf dem schuleigenen Sportplatz. Das Ziel: eine Stunde laufen, denn dann haben die Kinder sich nicht nur selbst ihren Durchhaltewillen bewiesen, sondern es klingelt auch in den Klassenkassen. Denn jedes Kind konnte sich im Vorfeld Sponsoren suchen, die einen Geldwert pro gelaufene Minute angaben. Die Hälfte der Spende der „Laufgelder“ kommt in die Klassenkasse, die andere Hälfte erhält der Schulverein für seine Projektarbeit.

Überraschung: Schulverein finanziert Alutrinkflaschen für alle

So finanziert der Schulverein nicht nur die Postmappen für jeden Erstklässler über den die Eltern-Lehrer-Kommunikation läuft, sondern auch die Spielkisten für die Pausen. Über die Überraschung für den Lauftag – vom Schulverein finanzierte Alutrinkflaschen für alle – können sich die Schüler nach den Ferien freuen. „Wir wollten aus Umweltschutzgründen die Plastikarmbänder, die es in den Vorjahren von der AOK gab nicht mehr, sondern etwas mit Mehrwert für die Schüler“, sagte Barbara Kleinmann, Außenstellenleiterin der GPS Kleiner See. „Wir als Schulverein fanden diese Idee toll und haben das gern unterstützt“, sagt die neue Vorsitzende Maja Decius. Dass die Trinkflaschen gestern noch nicht mit nach Hause genommen werden konnten, habe leider an der Lieferzeit gelegen, so Kleinmann.

Gut die Hälfte der rund 700 Schüler halte die 60 Minuten Laufzeit durch

Gut die Hälfte der rund 700 Schüler halte die 60 Minuten Laufzeit durch, weiß Sportlehrerin Lena Schulz aus den Vorjahren. „Es gibt auch sehr Schnelle, die die erste Runde um den See in elf Minuten absolviert haben, die schaffen in der Stunde vier Runden. Das ist toll“, sagt Barbara Kleinmann. Es gehe um die Willensstärke, an seine Grenzen zu gehen und zu merken, was sie selbst eigentlich erreichen können, sagen die Sportlehrer. Außerdem könne nie früh genug damit begonnen werden, sich an der frischen Luft zu bewegen, sagt Klassenlehrerin Inken Kayser, die, wie andere Klassenlehrer auch, die Jüngsten zusammen mit Eltern am Sportplatz unterstützte und motivierte.