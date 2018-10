7. Benefiz-Film- Matinee in Plön

von Michael Kuhr

22. Oktober 2018, 13:21 Uhr

Die erfolgreiche Reihe der November-Matineen des Lions-Clubs Plön geht mit der 7. Benefiz-Film-Matinee weiter. So wird am Sonntag, 28. Oktober, um 12 Uhr im Plöner Astra-Kino der Film „Gundermann“ gezeigt. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Einlass ist ab 11 Uhr. „Gundermann“ zeigt das menschliche Schicksal und Scheitern eines in der DDR bekannten Sängers und Spitzels. Mitwirkender ist Axel Prahl. Es gibt auch diesmal kleine Speisen und Getränke. Der Erlös geht diesmal an die Alzheimer-Gesellschaft Kreis Plön, den Hospizverein Preetz und das Lions-Projektes „Klasse 2000“. Karten gibt es in Plön im Vorverkauf in der Buchhandlung Schneider, der Schloss-Apotheke und an der Kinokasse.