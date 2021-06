Große Überraschung blieb aus : Eine deutliche Mehrheit für Direktkandidatur von Werner Kalinka

Der Landtagsabgeordnete Werner Kalinka wird für die CDU im Wahlkreis Plön-Nord erneut 2022 direkt für den Landtag kandidieren. Er ist der 15. Mann im 15. Wahlkreis. CDU-Landeschef Daniel Günther wollte mehr Frauen.

Schwentinental | Der 69-jährige Landtagsabgeordnete Werner Kalinka aus Dobersdorf wird für die CDU im Wahlkreis Plön-Nord erneut im kommenden Jahr direkt für den Schleswig-Holsteinischen Landtag kandidieren. Mit 121 Stimmen dominierte er am Montagabend die geheime Wahl in der Uttoxeterhalle in Schwentinental gegen die 37-jährige Grundschullehrerin Inga Johnsen aus Pre...

