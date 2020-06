Diamantene Hochzeit in Eutin : 60 Jahre mit der Liebe des Lebens

Ilse und Hans-Georg Henke feiern heute ihre Diamantene Hochzeit – die Schmetterlinge im Bauch vom ersten Tag sind beiden geblieben

Avatar_shz von Constanze Emde

15. Juni 2020, 15:30 Uhr

Eutin | Das Funkeln in ihren Augen füreinander ist immer noch da und unübersehbar: Ilse und Hans-Georg Henke feiern heute ihre Diamantene Hochzeit im Eutiner Schloss mit ihrer Tochter, dem Schwiegersohn und engen Freunden.

Ihre Tochter nennt ihre Eltern nur „die Wir-linge“, darüber hatte sie zur Goldenen Hochzeit vor zehn Jahren gedichtet, erzählt Hans-Georg Henke (84) heute noch gerührt. Das Wir, die Familie, stehe für ihn und seine Frau Ilse (83) ganz oben. „Meine Frau erzählt grundsätzlich in der Wir-Form, wenn sie berichtet, und mit unseren beiden Kindern, also Tochter und Schwiegersohn, sind wir glücklicherweise auch sehr eng verbunden. Wir machen immer noch gern und viel zusammen“, sagt der 84-Jährige.

Doch wie haben die beiden vor mehr als 60 Jahren zusammengefunden? Ilse war Tochter eines Bäckerei- und Konditor-Elternhauses in Lübeck. Nach der Schule arbeitete sie im Familienbetrieb, half dem Vater bei der Buchhaltung und ebenso beim Verkauf und Ausliefern der Waren. Hans-Georg war als Kind mit zwei Brüdern und seiner Mutter aus Westpreußen nach Lübeck zu seinem Vater geflüchtet, der bei der Polizei war. Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember 1957, war Ilse mit ihrer Familie auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt und sah ihn am Bonbon-Stand stehen. „Unsere Blicke trafen sich und ich hatte sofort Schmetterlinge im Bauch“, erinnert sie sich. „Mir waren ihre leuchtenden Augen aufgefallen und die blonden Haare auf den Schultern in einer Lederjacke. So eine Hübsche, dachte ich“, erwidert er seine Gedanken von damals. Doch für mehr als Blicke war keine Zeit. Er wartete auf einen Freund und wollte ins Kino, ihre Eltern zogen im Gedränge weiter.

Zwei Tage später, am 23. Dezember, half Ilse ihrem Vater beim Verteilen der Geschenkpakete der Konditorei an die Verkehrspolizisten der Stadt. „Mein Vater war der Posten am Holstentor und mein Bruder und ich waren an diesem Tag da, um eben solche Geschenke zum Auto zu bringen, damit sie nicht auf der Straße stehen“, sagt Hans-Georg Henke. Als Ilse mit ihrem Vater kam, winkten sich beide nur zu und tauschten ein „Hallo“, für mehr war wieder keine Zeit. „Zuhause klingelte das Telefon und da war er dran“, erinnert sich Ilse und hat vermutlich den gleichen glücklichen Gesichtsausdruck wie damals. Sie verabredeten sich am Holstentor für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Nach einer Tour durch Lübeck, intensiven Gesprächen und schließlich einem Kinofilm war es um beide geschehen. „Ich hab vom Film nichts mitbekommen. Du?“, fragt Ilse ihren Hans-Georg. „Nein, ich habe keine Ahnung, wie er hieß. Ich musste die ganze Zeit zu dir rüberschauen“, lautet seine Antwort. Beide lachen. Das Herzliche, das haben sie sich erhalten. Die unerschrockene unendliche Liebe von ihr, spüre er jeden Tag und sei dafür dankbar. Ilse war hin und weg von seiner lieben und einfühlsamen Art, wie sie sagt. „Wir ergänzen uns blind. Damals wie heute.“

Dass sie füreinander gemacht waren, hatten wohl auch Ilses Eltern gespürt, denn sie hatten nichts dagegen, als ihr Schwiegersohn in spe im Oktober 1958 um die Verlobung mit ihrer Tochter bat – sie hatten geweint vor Freude. Die Hochzeit zwischen dem jungen Polizeiausbilder, der mal in Eckernförde, Lübeck und schließlich Eutin eingesetzt war, wurde 1960 am 16. Juni gefeiert – ebenfalls mit Blick auf die Konditorfamilie. „Der 17. Juni war früher ein Feiertag, so konnten die Eltern mitfeiern und mussten nicht am nächsten Morgen wieder im Geschäft stehen. Das weiße Kleid für Ilse hat die Hausschneiderin für sie aus dem Herder-Schaufenster abskizziert und maßgeschneidert.

Um 11 Uhr ging es ins Standesamt in die Mühlenstraße, Trauzeugen waren die Väter, die Mütter arbeiteten und kamen zur kirchlichen Trauung um 15 Uhr dazu. Gefeiert wurde inklusive der Oma bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages im Lachswehrgarten in Lübeck.

Nach der Hochzeit durften sie gemeinsam in einer Einzimmerwohnung bei den Eltern wohnen, 1962 war ihre Tochter Christiane unterwegs und nach ihrer Geburt zog die junge Familie nach Eutin in eine Wohnung Am Hang 21, denn Hans-Georg hatte mittlerweile eine feste Ausbilderstelle in Eutin. „Damals wohnten auf dem Hochkamp viele Kollegen“, erinnert er. 1966 haben sie in der Ulmenstraße ein Haus gebaut, in dem das Paar noch heute glücklich lebt.

Die Schicksalsschläge ihres gemeinsamen Lebens, den frühen Verlust beider Eltern und Brüder, überstanden sie gemeinsam. Die Freuden des Lebens, sowohl das Tanzen, Tennisspielen und Reisen teilten sie ebenso.

Sie schätzen und lieben einander, wie damals, sagen beide. Vielleicht ist das ihr Geheimnis für 60 glückliche Ehejahre. „Am Hochzeitstag machen wir immer etwas Schönes gemeinsam mit Tochter und Schwiegersohn. Und wir zwei schauen uns auch immer noch mal das Album von damals an, erinnern und freuen uns“, sagt Ilse Henke und ergänzt: „Mein Mann ist wirklich die Liebe meines Lebens.“ Er strahlt und streichelt ihre Hand.

Heute Nachmittag feiern sie ein bisschen größer im Rahmen des Erlaubten zu Corona-Zeiten und lassen sich in der Schlosskapelle noch einmal segnen. Ihr beider Wunsch: „Wir werden gemeinsam glückliche 100 Jahre.“