Amtsgericht Eutin : 60-Jähriger fällt auf junge Asiatin rein: Als Drogenkurier auf Liebe gehofft

Er sollte einen Koffer nach Oslo schmuggeln – für eine Nacht im Hotel mit ihr.

03. November 2020, 13:55 Uhr

Eutin | Blind vor Liebe – so könnte man den Zustand des 60-jährigen Angeklagten wohl am treffendsten beschreiben, der sich vor dem Eutiner Amtsgericht wegen eines Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten musste. Sein einziges Glück im Unglück: Die Qualität der geschmuggelten war so schlecht, dass er mit einer Bewährungsstrafe davon kam.

Endstation Scharbeutz: Zollfahndung stoppt seine Fahrt nach Oslo

Doch von vorn: Im Februar hatte ein Drogenspürhund seiner Fahrt im Flix-Bus von Hamburg nach Oslo in Scharbeutz ein Ende bereitet. Mehr als fünf Kilogramm Cannabis und sieben Gramm Crystal Meth wurden im Koffer von der Zollfahndung beschlagnahmt und der bis dahin unbescholtene Tscheche kam in Untersuchungshaft.

Wie kam es dazu?

Der 60-jährige Tscheche lernte vor einigen Jahren eine deutlich jüngere Vietnamesin kennen, für die er zunächst als Taxifahrer einige Transporte von Schmuck und Gold übernahm. Dabei machte sich der Angeklagte zunehmend Hoffnungen auf eine Beziehung. So nahm er auch den Auftrag an, einen Koffer von Tschechien nach Oslo zu transportieren. Neben einer Geldbelohnung wurde ihm eine Hotelübernachtung mit der Asiatin, die mit dem Flugzeug nachreisen wollte, versprochen. In dieser Hoffnung für der Angeklagte mit dem Auto nach Hamburg und bestieg dort den Flix-Bus nach Oslo. Die Fahrt endete für ihn in Scharbeutz, als die Zollfahnder samt Drogenspürhund den Bus betraten.

Er wusste nicht, was im Koffer war

Der Angeklagte gab das Verbrechen im Gericht zu, jedoch habe er nichts über den Inhalt des Koffers gewusst, nur vermutet, etwas Illegales zu transportieren. In der Haft zeigte der Tscheche sofort Bereitschaft an der gesamten Aufklärung mitzuwirken und machte Angaben zu seiner Auftraggeberin, die nach Angaben tschechischer Behörden bereits seit mehreren Jahren wegen Verstößen gegen das Betäumungsmittelgesetz aufgefallen war.

Nur weil Qualität der Drogen so schlecht war, kam er mit Freiheitsstrafe davon

Eine Untersuchung der Drogen durch das Landeskriminalamt ergab eine außergewöhnlich schlechte Qualität des Canabis mit einem THC-Gehalt von lediglich 0,52 Prozent. Dennoch überstiegen die eingeführten Drogen vierfach den erlaubten Wirkstoffgehalt.

Für die Staatsanwaltschaft war der Sachverhalt der verbotenen Einfuhr von Betäubungsmitteln und der Beihilfe zum Handeltreiben erwiesen. Sie ging aufgrund der schlechten Qualität von einem minderschweren Fall aus und hielt dem Angeklagten zu Gute, dass er geständig und nicht vorbestraft sei. Positiv sei zudem die Aussagebereitschaft zu werten und schließlich habe er sich von der Auftraggeberin verleiten lassen. Die Anklagevertretung forderte eine zweijährige Bewährungsstrafe und sah von weiteren Auflagen ab. Der Verteidiger schloss sich weitgehend der Staatsanwaltschaft an und verwies zudem auf die zweimonatige Untersuchungshaft sowie die günstige Sozialprognose.

Richterin: „Sie haben Glück im Unglück.“

Richterin Anja Farries und die beiden Schöffen folgten den Argumenten beider Seiten, setzten die zweijährige Haftstrafe zur dreijährigen Bewährung aus und verurteilte den Angeklagten zur Übernahme der Kosten. „Sie haben Glück im Unglück gehabt. Wäre die Qualität des Canabis nicht so schlecht gewesen, hätten Sie viele Jahre in Haft gemusst“, sagte Farries in ihrer Urteilsbegründung. Der Angeklagte sei Täter und Opfer zugleich, weil seine Naivität und das Hoffen auf eine Liebesbeziehung ausgenutzt wurden. Beide Seiten verzichteten auf Rechtsmittel, so dass das Urteil sofort rechtskräftig wurde.