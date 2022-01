Feuer in Kleinmeinsdorf : Mann lag tot auf dem Sofa in seinem verqualmten Haus

Ein vermutlich 70-jähriger Mann ist in der Nacht zu Freitag bei einem Feuer in Kleinmeinsdorf ums Leben gekommen. Das Haus im Schmiederedder war beim Eintreffen der Feuerwehren völlig verqualmt.

Kleinmeinsdorf | Ein Feuer im Schmiederedder in Kleinmeinsdorf forderte in der Nacht zu Freitag etwa 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bösdorf. In den Haus lag ein toter Mann, der vermutlich bereits am Vortag verstorben war, heißt es aus Feuerwehrkreisen. Es soll der 70-jährige Bewohner des Hauses gewesen sein. Die Identität wird derzeit rechtsmedizinisch ge...

