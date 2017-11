59 neue Schulsanitäter sind auf den Ernstfall vorbereitet

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 20.Nov.2017 | 16:09 Uhr

Täuschend echte Prüfungssituationen stellten Schüler aus dem Kreis Ostholstein und aus Lübeck bei ihrer Ausbildung zum Schulsanitäter vor zahlreiche Herausforderungen. Am Wochenende hatte die Johanniter-Jugend in der Dienststelle in Lübeck mit Hilfe von Darstellern und Maskenbildnern eine Prüfung ausgerichtet, bei der neben Praxis und Theorie gefragt waren.

Doch mit der bestandenen Prüfung endet die Ausbildung der 59 Schüler noch nicht. In regelmäßigen Abständen haben sie weiterhin Kontakt zu einer Fachkraft, die sie über neue Erkenntnisse informiert. „Die Ausbildung der Schulsanitäter ist im Vergleich zu den Lehrern, die alle zwei bis vier Jahre ihr Wissen auffrischen, wesentlich umfangreicher und intensiver“, betont Sandra David, Jugendreferentin der Johanniter im Regionalverband Schleswig-Holstein Süd-Ost. Ziel sei es, die Schulsanitäter so gut auf den Ernstfall vorzubereiten, dass sie auch in schwierigen Situationen die richtige Entscheidung für erkrankte oder verletzte Mitschüler treffen können. „Das gilt nicht nur für die Schule, sondern auch in der Freizeit, bei Konzerten und im Zeltlager“, sagt Sandra David.

Schulsanitätsdienst sei keine Pflicht, trotzdem nähmen 25 Schulen in Ostholstein, Lübeck und Stormarn das Angebot der Johanniter in Anspruch. Unterstützt wird das Projekt durch die Sparkassenstiftung Lübeck und die Possehl-Stiftung.

Für weitere Informationen rund im die Ausbildung der Schulsanitäter und die Anforderungen an die jugendlichen Prüflinge steht Sandra David (E-Mail an sandra.

david@johanniter.de) zur Verfügung.