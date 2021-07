Eutin : 56-Jähriger fährt in der Riemannstraße in ein Haus

Sorge um Einsturzgefahr: THW musste das Haus, in dem eine Töpferei residiert, abstützen.

Eutin | Ein lauter Knall – mehr ist es nicht, das Anwohner der Riemannstraße am Dienstag von einem nicht alltäglichen Unfall wahrnahmen. Aus bislang unbekannter Ursache war ein 56-Jähriger mit seinem Eutiner Firmenwagen kurz vor 13 Uhr an der Ecke zum Bleekergang von der Fahrbahn abgekommen und in das Haus einer Töpferei gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls...

