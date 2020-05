Leiharbeiter brachte Virus mit : 52 Betroffene in Wankendorf negativ getestet

Kein Bewohner oder Mitarbeiter des Vitanas-Pflegeheims ist aktuell am Corona-Virus erkrankt.

05. Mai 2020, 17:23 Uhr

Wankendorf | Alle getesteten Personen in der Vitanas-Pflegeeinrichtung sind negativ auf das Coronavirus getestet worden, teilte Kreissprecherin Nicole Heyck gestern mit. Bei einem Pfleger, der als Leiharbeiter in der Pflegeeinrichtung in Wankendorf lediglich in einer Schicht eingesetzt worden war, war vergangene Woche eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen wor-den (der OHA berichtete).

Daraufhin wurden am Montag 52 betroffene Personen in der Pflegeeinrichtung getestet. „Erfreulicherweise sind die Ergebnisse allesamt negativ ausgefallen, kein Bewohner oder Mitarbeiter ist aktuell am Corona-Virus erkrankt“, so Heyck. Das Gesundheitsamt des Kreises bedankt sich bei der Einrichtung, der Kassenärztlichen Vereinigung, die die Testung übernommen hat, sowie dem Labor Krause für die professionelle und zügige Zusammenarbeit.