500-Euro-Spende für die Jugendfeuerwehr Eutin

von Alexander Steenbeck

20. Juli 2018, 13:04 Uhr

Anlässlich des Sommerfestes spendete B&S Technology GmbH jetzt 500 Euro an die Jugendfeuerwehr Eutin. Bei der Übergabe strahlte nicht nur die Sonne, sondern auch die Gesichter aller Beteiligten. Die Kinder und ihr Betreuer der Jugendfeuerwehr freuten sich über den Geldsegen, der passend zum Ferienlager bei ihnen einging. Übergeben wurde der Scheck von der Marketingleiterin Anna-Lena Bernhard (3. v. re.) sowie auch von Logistikleiter Marcel Schramm (li.), der selbst ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Eutin ist und so die Verbindung herstellte.