500-Euro-Spende für den Malenter Bürgerbus

von Bernd Schröder

28. März 2018, 16:08 Uhr

Der Malenter Bürgerbus hat von der IG Metall Lübeck-Wismar und dem Betriebsrat von Kendrion-Kuhnke eine Spende über 500 Euro erhalten. Die Betriebsratsmitglieder Volker Schröder (links, Foto) und Cornelia Horn (Mitte) sowie Daniel Friedrich (2. von links) von der IG Metall übergaben in Anwesenheit zahlreicher ehrenamtlicher Busfahrer einen symbolischen Scheck an Bürgermeisterin Tanja Rönck und Michael Winkel vom Bürgerbus-Verein. „Mithilfe der Summe können wir Sitzbezüge für den Bus anschaffen“, berichtete Michael Winkel. Die serienmäßigen Bezüge seien mittlerweile unansehnlich geworden.

Die IG Metall habe 7000 Kollegen zum Thema Arbeitszeit befragt und pro ausgefülltem Fragebogen einen Euro Spende für soziale Projekte ausgelobt, berichtete Friedrich. Da sich viele Arbeitnehmer bei Kendrion-Kuhnke beteiligt hätten, gehe nun ein Teil dieser Summe in die Gemeinde. Der Betriebsrat entschied sich dann für den Bürgerbus: „Es ist gut, dass man mit dem Projekt der älteren Bevölkerung Mobiliät gibt“, sagte Cornelia Horn.

Doch auch die Jugend nutze den Bus, wie Vorstandsmitglied Eckart Roth berichtete. So habe er jüngste einen 15-Jährigen gefahren, der dank Bürgerbus an einem Kochkursus teilnehmen könne. Und auch die Kleinsten profitierten vom Malenter Bürgerbus, berichtete Ingo Wagner. So seien die Neukirchener Kita-Kinder jüngst außerhalb des Fahrplans zum Wildpark gefahren worden.