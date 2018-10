500 Besucher beim Kunstschmieden

Glühendes Metall und Hammerschläge beim ersten Kunst-Schmiede-Festival in Schönwalde: Schmiede aus ganz Deutschland zu Gast

von shz.de

21. Oktober 2018, 10:37 Uhr

Heiße Holzkohle, das glühende Metall wird blitzschnell aus der Glut genommen um es dann mit mehreren Schlägen in die richtige Form zu hämmern. Matthias Grabow aus dem Allgäu ist einer der fünf Teilnehmer beim ersten Kunst-Schmiede-Festival in Schönwalde. Er schwingt den Hammer auf dem Amboss mit einer unfassbaren Präzision, so dass aus einem Stück Stahl ein Abbild eines Thor-Hammers in Miniaturformat entsteht. „Etwa drei Stunden habe ich für das Formen gebraucht“, erklärt Grabow. Am Ende konnte er die Jury mit seiner geschmiedeten Idee überzeugen.

Zur Jury gehörten Dr. Katharina Schlüter (Geschäftsführerin der Sparkassen Kulturstiftung Ostholstein), Anja Sierks-Pfaff (Geschäftsführerin der Kulturstiftungen Ostholstein), Thoralf Volkens (Obermeister der Metall-Innung Holstein Nord), Bettina Hagedorn (SPD-Bundestagsabgeordnete und gelernte Goldschmiedin) sowie Winfried Saak (Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde) an. Die geschmiedeten Stücke sollen im Dorfmuseum ausgestellt und später versteigert. Der Erlös soll komplett in soziale Projekte in Schönwalde gehen.

Marc Dobkowitz, seines Zeichens Vorsitzender des Fördervereins Dorfmuseum Schönwalde, zeigte sich zufrieden über den Verlauf der Veranstaltung. „Wir sind begeistert von dem durchweg positiven Zuspruch vom ersten Kunst-Schmiede-Festival in Schönwalde“, sagt Dobkowitz. Er war, zusammen mit Stephan Abele, der Organisator für die erste Veranstaltung dieser Art in Schönwalde. Abele, dem 2. Vorsitzenden und Schmiedemeister, kam die Idee zu dem Event. „Bereits 2017 haben wir an neun Sonntagen im Dorfcafé leckere Torten verkauft, während Stephan Abele hat sein Können am glühenden Eisen gezeigt hat“, erzählt Dobkowitz. Für 2018 sollte es deshalb etwas Besonderes sein. Da Stephan Abele öfters an dem Event „Gotha glüht“ teilnahm und Schmiedefreunde aus ganz Deutschland kannte, war es kein Problem, genügend Profis nach Schönwalde einzuladen. Auch die lange Anfahrt in den hohen Norden war für die Teilnehmer kein Hindernis – und das ohne auch nur einen Cent zu bekommen. „Wir alle machen das hier absolut unentgeltlich“, sagt Stephan Abele stolz. Auch viele andere Ehrenamtler sorgten an diesem Tag für eine gelungene Veranstaltung. „Ein besonderes Lob geht an alle Freiwilligen – ohne sie geht es nicht“, lobt Marc Dobkowitz das Engagement der Helfer.

Kurzzeitig stand der Anstich des mittelalterlichen Rennofens auf der Kippe: Beim Abladen in Schönwalde wurde der so stark beschädigt, dass der Erfurter Schmiedemeister Tobias Sieber und viele fleißige Helfer bereits vor Sonnenaufgang am Samstag den Ofen aus einem Lehm-Sand-Heu Gemisch versuchten zu reparieren – und es gelang. Aus Erz und Holzkohle konnte abends mittels Rennofen Eisengewonnen werden. Die schwammartige sogenannte Luppe muss direkt nach dem „Anstich“ des Ofens ausgeschmiedet werden, um verwendbares Eisen zu erhalten.

Die Auszubildenden des Zimmerhandwerks der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte Eutin bauten während des Schmiedewettbewerbs eine drei Mal drei Meter große Konstruktion aus Eichenholz auf. Dort wird in naher Zukunft ein überdimensionales schmiedeeisernes Gemeindewappen seinen Platz in der Dorfmitte von Schönwalde finden.

Ob 2019 eine weitere Veranstaltung stattfindet, ließ Marc Dobkowitz offen. Aber alle Zeichen stehen für eine Fortsetzung vom Kunst-Schmiede Festival in Schönwalde stünden gut. Vom Zuspruch der gut 500 Besucher zeigten sich alle überwältigt.