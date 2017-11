50 Tonnen Streusalz stehen in Eutin für den Winter bereit

vergrößern 1 von 1 Foto: waskow 1 von 1

von Alexander Steenbeck

erstellt am 13.Nov.2017 | 11:46 Uhr

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes bereiten sich auf den kommenden Winterdienst vor. Auch wenn die Stadt Eutin diesen noch nicht ausgerufen hat, lieferten am Freitag zwei Sattelzüge insgesamt 50 Tonnen Streusalz. Die Lagerung stellt das Personal in diesem Jahr vor eine besondere Herausforderung. Nachdem die alte Lagerhalle aus statischen Gründen abgerissen werden musste, wartet das Team um Leiter Jens Rehfeld auf den Beginn der Baumaßnahmen in der bereits ausgehobenen Baugrube. Seite 7