50 Jahre Stärkung der Demokratie

SPD-nahe Gustav-Heinemann-Bildungsstätte bietet seit einem halben Jahrhundert politische Bildung an / Bisher 40.000 Teilnehmer

von Achim Krauskopf

12. November 2019, 17:39 Uhr

Malente | Gegründet wurde die Bildungseinrichtung in einer Zeit, als die NPD in fast alle Landesparlamente einzog und sich Teile einer Studentenbewegung für linksradikale Thesen begeisterte. 50 Jahre später sind wieder politische Kräfte im rechten Spektrum erstarkt, die mehr oder weniger offen gegen die Demokratie agieren.

Politische Bildung zur Stärkung von Demokratie und gegen extreme Bestrebungen sei heute vielleicht wichtiger als je zuvor in der Bunderepublik, sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Montagabend in einer Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte. Sie regte an, über eine Aufstockung von Mitteln dafür nachzudenken.

In dem Haus am Ufer des Kellersees wurden in den vergangenen fünf Jahrzehnten mehr als 3000 Seminare angeboten, die mehr als 40.000 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet besucht haben. Damit sei ein wertvoller Beitrag für die Demokratie geleistet worden, sagte Midyatli, ganz im Sinne des ehemaligen SPD-Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der gefordert habe, dass Politik jedermanns Sache werden müsse.

Die SPD-nahe Einrichtung der politischen Bildung wird vom Verein „Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holstein“ getragen, der 1968 in Malente das Grundstück des Seehofes in der Schweizer Straße kaufte. 1969 wurde er als Bildungsstätte eröffnet. 1972 wurde der Mitteltrakt gebaut, 1983 der Name in Gustav-Heinemann-Bildungsstätte geändert.

Jürgen Weber, Historiker, SPD-Politiker und stellvertretender Vorsitzender des Trägervereines, ließ die 50 Jahre Revue passieren. Er erwähnte berühmte Namen: Freimut Duwe, Alice Schwarzer, Jochen Steffen und Egon Bahr, aber auch Carlo Schmidt, einer der „Väter des Grundgesetzes“, sowie Bundeskanzler Willy Brandt, Bundespräsident Gustav Heinemann und Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg seien Dozenten oder Besucher gewesen.

Weber beleuchtete die Seminarthemen im Wandel der Jahrzehnte: Die Titel spiegelten die jeweils politischen aktuellen Themen, in den ersten Jahren viel Kapitalismus-Kritik, Umweltschutz schon vor der Gründung der Grünen, Friedenspolitik, Arbeitslosigkeit, Rechtsextremismus gehörten dazu, Flüchtlingsaufnahe und durchgehend Geschichte der Arbeiterbewegung.

Bis zum Ende der DDR habe es viele Vergleiche zwischen den Systemen gegeben. Das habe die Finanzierung der Bildungsarbeit ebenso erleichtert wie die Zonenrandförderung.

Trotz der Nähe zur SPD seien die Seminare der Bildungsstätte aber nie „ein Abziehbild der Handlungsanweisungen der Partei“ gewesen. Dafür habe die Vielfalt der Dozenten gesorgt, die „eine eigene Gelehrtenrepublik“ gebildet hätten, aber auch Friedrich „Fiete“ Büßen, der die Bildungsstätte von 1974 bis 2012 leitete und auch als Ruheständler noch aktiv ist.

Enormen Anteil am Erfolg des Haues hatten auch, wie Weber betonte, Günther Jansen als Kassenwart des Trägervereines und seine Frau Sabine, die über Jahre die Verwaltung leitete. Günther Jansen habe lange und sehr erfolgreich die Finanzen geregelt.

Eine Schuld sei aber bis heute nicht beglichen worden: Von 500.000 D-Mark, die der SPD-Landesverband 1968 als zinsloses Darlehen gewährt habe, seien offenbar entgegen nur 80.000 D-Mark zurückgezahlt worden, hatte Weber recherchiert.

„Keine Angst, ich bin nicht hier, um alte Schulden einzutreiben“, kommentierte die SPD-Landesvorsitzende diesen Hinweis Webers. Aber die Bildungsstätte in Malente sei die einzige parteinahe Bildungseinrichtung in Schleswig-Holstein mit einem eigenen Tagungshaus, andere Bildungsträger wie die CDU-nahe Hermann-Ehlers-Akademie seien auf die Anmietung von Tagungsräumen angewiesen.

Sie sei stolz darauf, dass es in der Gemeinde eine so moderne und erfolreiche Einrichtung gebe, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Demokrate leiste, sagte Bürgermeisterin Tanja Rönck. Der Landesbeauftragte für politische Bildung, Dr. Christian Meyer-Heidemann, nannte die Tagungsstätte eine „hervorragende Institution der politischen Bildung im Land.“

Die Zukunft der politischen Bildung und der Heinemann-Bildungsstätte erörterte der Vorsitzende des Trägervereines, Prof. Dr. Uwe Danker, mit den beiden Leiterinnen, Anastasia Brack (seit 1. November 2018) und Gesa Grube-Bente (seit 1. Mai 2019). Der Verein habe sich bewusst für eine Doppelspitze entschieden, sagte Danker. Beide Frauen haben Politik studiert und waren wissenschaftliche Mitarbeiter von Abgeordneten, Gesa Grube-Bente für die Europa-Abgeordneten Willi Piecyk und Ulrike Radost, Anastasia Brack für die Bundestagestagsabgordneten Ferdinand Tönnies und Bettina Hagedorn.

Politische Bildung müsse frei von Emotionen sein, sie dürfe nicht verunsichern, und komplexe Sachverhalte müssten auch komplex dargestellt werden, sagte Gesa Grube-Bente. Nur so könnten die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, ein eigenes Urteil zu fällen.

Anastasia Brack verriet, dass die Einrichtung verstärkt jüngere Menschen ansprechen wolle: „Dabei geht es uns nicht um 20-Jährige, wir denken an 40, 45 und 50-Jährige“. Und Gesa Grube-Bente verriet zu den Zukunftsplänen, dass die Bildungsstätte vom nächsten Jahr an Veranstaltungen in Kiel anbieten wolle.

Die Feierstunde endete mit einer Würdigung von Fiete Büßen: Als Zeichen der Anerkennung seines Wirkens in Malente bekam er einen Stapel Bücher und Blumen.