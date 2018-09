50 Jahre nach dem Schulabschluss

von Constanze Emde

04. September 2018, 00:51 Uhr

50 Jahre nach Schulentlassung trafen sich am Wochenende 22 ehemalige Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Wisser-Realschule zu einem Wiedersehen in Eutin. Nach einer Führung durch das Schloss und einer Bootsfahrt über den Eutiner See ging es nach Malente zum Abendessen mit vielen alten Bildern und Erinnerung an so manchen Schulstreich. „Das letzte Treffen war vor 15 Jahren in Koblenz. Bis zum nächsten wollen wir diesmal nicht so lange warten“, schreibt Mitorganisator Peter Adrian.