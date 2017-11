50-Jährige wollte ihren Mann vergiften

von Alexander Steenbeck

erstellt am 15.Nov.2017 | 14:33 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat Anklage gegen eine 50-Jährige aus Dahme wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Der 50-Jährigen wird zur Last gelegt, am 15. August 2015 in Dahme versucht zu haben, ihren heute 57 Jahre alten Ehemann mit einem pflanzlichen Gift, das sie ihm in sein Essen gemischt haben soll, zu töten. „Der Geschädigte soll wenige Stunden nach dem Verzehr der Mahlzeit schwerwiegende Vergiftungserscheinungen gezeigt haben, vor allem Brechdurchfall, Sehstörungen und Herzrasen“, teilte Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst mit. Die Symptome sollen akut zwei Tage lang angedauert haben und der Zustand des Opfers akut lebensbedrohlich gewesen sein.

Der Ehemann, der nicht

an eine Durchfallerkrankung oder eine Lebensmittelvergiftung geglaubt hatte, ließ durch einen Arzt Urin- und Blutproben untersuchen. Die Ergebnisse lieferten Hinweise auf Pflanzengift.



Tatmotiv: Liebe zu einem anderen Mann





Die Ehefrau hat bei den Ermittlungen eingeräumt, ihrem Mann das Gift ins Essen gemischt zu haben. Sie bestreitet jedoch, dies mit dem Vorsatz getan zu haben, ihn zu töten. Es sei ihr nicht bewusst gewesen, wie hochgiftig die Substanz ist. Das Tatmotiv sehen die Ermittler darin, dass sich die 50-Jährige in einen anderen Mann verliebt hatte, so Hingst.

Über die Zulassung der Anklageschrift und die Eröffnung des Hauptverfahrens hat das Landgericht noch nicht entschieden. Kommt es zu einer Anklage, wird das Strafmaß Mord mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat, so Hingst. Nimmt das Gericht die Strafmilderung an, so beträgt der dann anzuwendende Strafrahmen drei bis 15 Jahre Freiheitsstrafe.