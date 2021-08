Oldenburg : 5,5 Millionen Euro für die Wagrien-Kaserne der Bundeswehr

Bund stellt Gelder für den Neubau der „Ausbildungs- und Werkhalle Spezialpioniere“ bereit.

Oldenburg | Das Bundesverteidigungsministerium investiert 5,5 Millionen Euro in die Wagrien-Kaserne in Oldenburg für den Neubau der „Ausbildungs- und Werkhalle Spezialpioniere“, wie der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Silberhorn am Dienstag die Abgeordneten des Deutschen Bundestages informierte. Mit dieser Maßnahme werde eine Ausbildungs- und Werkhalle für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.