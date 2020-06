Blut im Kreistagssitzungssaal : 48 Blutspender im Plöner Kreishaus

Sommerzeit und Ferienzeit bedeuten leider immer wieder knappe Blutreserven in den Krankenhäusern.

von Michael Kuhr

26. Juni 2020, 14:09 Uhr

Plön | Es ist gute Tradition geworden, dass die Mitarbeiter im Kreishaus ihre Blut spenden. Zum zehnten Mal war es kürzlich soweit und wieder ein schöner Erfolg, wie es aus dem Kreishaus heißt. Das meint auch Landrätin Stephanie Ladwig und lobt „in diesen Zeiten die Spendenbereitschaft der Mitarbeiter“.

Denn: Sommerzeit und Ferienzeit bedeuten leider immer wieder knappe Blutreserven in den Krankenhäusern. Erschwerend für die ausreichende Blutversorgung kam in diesem Jahr noch die Corona-Krise hinzu, so dass auch in den kommenden Wochen weiterhin dringend Blutspenden benötigt werden.

So haben die Landrätin und das Amt für Gesundheit und der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost zu einer Blutspendeaktion ins Kreishaus aufgerufen. Der Aufruf war sehr erfolgreich, insgesamt 48 Mitarbeiter der Kreisverwaltung, dem Jobcenter und dem Amt Großer Plöner See haben sich als Spender gemeldet und im umfunktionierten Kreistagssitzungssaal unter die Nadel begeben. Landrätin Stephanie Ladwig gehörte den ersten Spendern, die auf einer der Liegen im Kreistagssitzungssaal Platz nahmen. „Die Resonanz der Mitarbeiter der Behörden ist in jedem Jahr einfach nur toll. Gerade in diesen Zeiten möchte ich mich ausdrücklich für diese Hilfsbereitschaft bedanken“, sagte ladwig. Mit einer Blutspende könne jeder Einzelne schließlich mit einem relativ geringen Zeitaufwand dazu beitragen, Leben zu retten. Ihr Dank galt auch den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes, die sich trotz erschwerter Umstände durch die Corona-Pandemie für die Durchführung der Spendeaktion in diesem Jahr eingesetzt hättben.

Der nach der Blutspende bislang übliche kleine Imbiss fiel allerdings aufgrund aktuell geltender Schutzmaßnahmen aus. Die fleißigen Spender mussten jedoch nicht ohne Stärkung wieder an die Arbeit gehen, denn die DRK-Helfer verteilten Lunchpakete zum Mitnehmen.

Harald Hinz vom DRK-Blutspendedienst ergänzte die Aktion um einen Appell an diejenigen, die sich bislang noch nicht zum einer Spenden überwinden konnten: „Die Sommerferien stehen unmittelbar bevor. Die Patientenversorgung muss auch in Ferienzeiten abgesichert sein. Dafür brauchen wir auch vor dem Hintergrund der Pandemie viele hilfsbereite Spenderinnen und Spender.“ Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch im Alter von 18 bis 73 Jahren Blut spenden, Erstspender sollten nicht älter als 65 Jahre sein. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von 56 Tagen liegen.