Seit dem 8. Oktober fehlte von der Frau jede Spur.

13. Oktober 2020, 12:31 Uhr

Scharbeutz | Die seit dem 8. Oktober in Scharbeutz vermisste 45-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am 14. Oktober kehrte sie unversehrt nach Hause zurück.