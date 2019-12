Neustadt : 45.000 plattdeutsche Wörter in Datenbank erfasst

Heinrich Evers, Plattdeutschbeauftragter des Kreises Ostholstein, vermeldet das Jubiläumswort „Krüffenspeel“.

09. Dezember 2019, 16:15 Uhr

Neustadt | Noch vor dem Weihnachtsfest ist für Heinrich Evers, Plattdeutschbeauftragter des Kreises Ostholstein, bereits ein Wunsch in Erfüllung gegangen: Sein Ziel, in seinem kostenlosen plattdeutschen Internet-Wörterbuch „Platt för Plietsche“ im Jahre 2019 das 45.000. plattdeutsche Wort einzugeben, wurde am 9. Dezember um 14.16 Uhr Wirklichkeit. „Krüffenspeel“, die plattdeutsche Bezeichnung für das Krippenspiel, war das Jubiläumswort.

Das plattdeutsche Wörterbuch „Platt för Plietsche“, das kostenlos unter www.plattdeutsches-woerterbuch.de bereitsteht, ist inzwischen das weltweit größte plattdeutsche Internetlexikon. Heinrich Evers erfüllt es mit Stolz, dass das Wörterbuch auf der Internetseite der Neustädter Schützengilde www.neustaedter-schuetzengilde.de bereits über 7.367.000 Zugriffe verzeichnet hat. Teilweise seien täglich über 2000 Zugriffe auf die Wörtersammlung erreicht worden, so Evers. Aus Rückfragen habe Evers schon häufiger erfahren, dass es weltweit genutzt wird.

Das Wörterbuch wird ständig von ihm erweitert. Der Plattdeutschbeauftragte vermutet, dass es insgesamt 80.000 plattdeutsche Wörter in seinem Internet-Verzeichnis geben könnte. Seine nächsten Ziele sind, der achtmillionste Zugriff und die Eingabe des 50.000. plattdeutschen Wortes.

Wörter, für die in dem Wörterbuch kein Übersetzungsangebot zu finden sind, können Interessierte Evers per E-Mail an platt@heinrich-evers.de senden. „Ich bemühe mich, den fehlenden Begriff zeitnah einzupflegen“, so Evers.