Von der Ostsee ins Binnenland : Carsten Foth neuer Fischer auf dem Großen Plöner See

Jetzt will der Kapitän der Hochseefischerei die verhältnismäßig kleine Seefischerei in Plön aufbauen und entwickeln.

Plön | So langsam erwacht die Natur und auch das Leben in der Plöner Seefischerei scheint zu beginnen. Nachdem der Pachtvertrag des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) mit Fischer Gunnar Reese aus Sarlhusen Ende des vergangenen Jahres auslief, steht jetzt sein Nachfolger in der Eutiner Straße in den Start...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.