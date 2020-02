Ratekau : 400 Teilnehmer bei Jahresversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes

Beförderungen und Ehrungen des Kreisfeuerwehrverbandes Als einzigem Nicht-Feuerwehrmann wurde Axel Seeger, Leiter des Polizeireviers Neustadt, an diesem Nachmittag eine besondere Ehre zuteil. Für seine Unterstützung der Feuerwehrarbeit auf vielen Ebenen erhielt er die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille vom Landesfeuerwehrverband. gts Weitere Beförderungen und Ehrungen: Befördert wurden Marco Wriedt (Eutin, Hauptbrandmeister); Dirk Joedicke (Amt Ostholstein-Mitte, Hauptbrandmeister); Markus Newe (Gremersdorf, Oberbrandmeister); Dennis Wichelmann und Reinhars Schöning (beide TEL Ostholstein, Oberbrandmeister). Mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze geehrt wurden Dirrk Cordes (Bujendorf), Ralf Volgmann (Techau), Dirk Westphal (Seeretz). Ehrenkreuz in Silber erhielten: Volker Delfskamp (Landkirchen), Jochen Prühs (Marxdorf), Björn Sachau (Lenste); Reinhard Weidemann (Roge). Das Ehrenkreuz in Gold erhielt Michael Bendt (Lensahn). Zu Ehrenmitgliedern des Kreisfeuerwehrverbandes wurden ernannt: Klaus Peter Kühl, Reinhold Mang, Heinrich Klöpper. gts