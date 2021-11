Fahrradklau nicht bewiesen : Freispruch – Richter am Amtsgericht Plön überstimmt Staatsanwalt

Die habe kein Fahrrad gestohlen, beteuerte die 37-jährige Angeklagte vor dem Amtsgericht Plön. Das Gericht glaubte ihr, obgleich das Vorstrafenregister vier Straftaten von Diebstahl, Computerbetrug bis Bedrohung auswies.

Plön | Eine 37-jährige Frau soll am 2. Januar 2021 abends aus einem Schuppen an einem Wohnblock in Schwentinental ein schwarzes Damenfahrrad mit Kindersitz gestohlen haben. Sie hatte gegen einen von der Staatsanwaltschaft erlassenen Strafbefehl – Geldstrafe ohne gerichtliche Verhandlung – Einspruch erhoben. Das Gericht gab nun der Frau Recht und sprach sie f...

