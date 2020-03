Unternehmensverband Ostholstein-Plön : 350 Mitglieder in der Region

von Achim Krauskopf

17. März 2020, 15:41 Uhr

Dem Unternehmensverband Ostholstein-Plön (UVOH-P) gehören etwa 350 Mitglieder an, überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen sowie wirtschaftsnahe Verbandsorganisationen mit über 15.000 Beschäftigten aus allen Branchen und Berufsgruppen. Der UVOH-P ist, wie es auf seiner Internetseite heißt, die größte freiwillige Interessenvertretung der Wirtschaft in der Region. „Wir sind als Stimme der Wirtschaft parteipolitisch neutral und äußern uns unabhängig zur Sache. Alle Parteien und Interessengruppen sind willkommene Gesprächspartner - der Dialog mit ihnen zu den unterschiedlichsten Themen macht die Arbeit für alle spannend und interessant.“

Das Verbandsgebiet sind die Kreise Ostholstein und Plön: rund 2473 Quadratkilometer mit etwa 340.000 Einwohnern. Im 14-köpfigen Vorstand des Vorstandes sitzen seit vergangener Woche drei Frauen: Angela Metzler (Eutin) war bislang allein, neben der neuen Vorsitzenden Lydia Bahn ist auch Christina Buchwald (Krummsee/Stockelsdorf) in den Vorstand gewählt worden.

Vor Lydia Bahn waren Hans Treiber, Hans-Peter Wandhoff und Werner Süß Vorsitzende des Verbandes.