340.000 Euro teures Löschfahrzeug für Schönwalde

von Achim Krauskopf

07. Juli 2020, 19:32 Uhr

Schönwalde | Der Kauf eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Schönwalde wurde bereits im September 2018 beschlossen. Vor ein paar Tagen übergab Bürgermeister Winfried Saak das 340.000 Euro teure Fahrzeug im kleinen Kreis offiziell an die Wehr. Ein großer Festakt unter Beteiligung der Öffentlichkeit soll folgen, wenn die Rahmenbedingungen dies ohne Einschränkungen ermöglichen.

Saak sprach bei der Übergabe von einem „Fahrzeug der Superlative“ und dem „Flaggschiff der Schönwalder Wehren“. Das 300 PS starke Fahrzeug auf einem Mercedes-Benz-Atego-Fahrgestell löst ein in die Jahre gekommenes Löschfahrzeug (LF 8) ab. Über dessen Zukunft ist noch nicht entschieden, wie Wehrführer André Johnsen sagte.

Für die Übernahme des HLF hatten sich vier Aktive Anfang Juni für drei Tage auf den Weg zum Hersteller Rosenbauer gemacht. Seine „Feuertaufe“ bestand das neue Fahrzeug am 19. Juni beim Einsatz „Baum auf Straße“. Neben der Ausstattung aus dem LF8 wurde weitere Ausrüstung für knapp 32.000 Euro im Fahrzeug verstaut. Zu den besonderen Ausstattungsmerkmalen des HLF gehört eine Unterflurbeleuchtung. Sie soll Fehltritte der Kameraden in Schlaglöcher oder ähnliches rund ums Fahrzeug verhindern. Ab sofort bringen die Schönwalder 2.000 Liter mehr Wasser für den Erstangriff an die Einsatzstelle. Alle vier Wehren der Gemeinde können zukünftig mit 11.000 Litern außerhalb der Reichweite von Hydranten operieren. Die Pumpe im Heck des Fahrzeuges kann 3.500 Liter Wasser pro Minute fördern. Weitere 1.500 Liter schafft die zusätzliche Tragkraftspritze.

Bürgermeister Saak nannte das HLF 10 „eine Investition in die Zukunft“, von der Schönwalde noch lange profitieren werde. Zur Finanzierung erhielt die Gemeinde Schönwalde 28.440 Euro als Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer.