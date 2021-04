Preetz : Assistenzhund verleiht Preetzer Mutter neue Lebenskraft

Ein Assistenzhund wird einer 34-jährigen an „Morbus Menière“ erkrankten Preetzerin die Freude am Leben zurück bringen.

Preetz | Heike Schröttke sitzt entspannt in ihrem Sessel am Fenster im schmucken Wohnzimmer und schaut in die Natur. Ein „Collie“ liegt ihr ebenso entspannt treu zu Füssen. Doch wie aus heiterem Himmel ändert sich das friedliche Bild. Der Körper der jungen Mutter zweier kleiner Kinder zuckt plötzlich sichtbar zusammen und sie beginnt krampfartig zu würgen. Ohn...

