31. Showfestival auf dem Reiterhof: Sechs Stunden Programm

von Achim Krauskopf

17. Juli 2019, 11:16 Uhr

Eutin-Fissau | Es wird das 31. Showfestival auf dem Reiterhof Fissau sein, das am Sonntag, 21. Juli, von 12 bis 18 Uhr nonstop abläuft. Der Reiterhof Fissau mit dem Ponygestüt Immental steht seit 30 Jahren unter der Leitung von Elfi-Jacqueline Meyer, Reitstall und Reiterstube „Zum schielenden Ross“ gibt es schon 50 Jahre. „Jackie“ Meyer blickt also auf eine langjährige Erfahrung in Sachen Pferd und „Pferdemensch“ zurück. Die Pferdewirtschaftsmeisterin bietet weitreichende Möglichkeiten, sich mit dem Pferd und Pony zu beschäftigen. Einmal im Jahr öffnet sich mit dem Showfestival ein Fenster, das einen Blick in das Leben des Reiterhofes gewährt.

Die Non-Stop-Show wird mit Programmteilen wie „Tanzende Hufe“, den Barockpferden und „Schwarzen Perlen“ versehen. Das Finale um 17 Uhr wird eine Revue zu Pferde mit 40 Darstellern. Jackie Meyer: „Dann zeigt der gesamte Hof einem großen Publikum, wie schön und vielseitig das Hobby Reiten ist.“

Die Zufahrt zum Parkplatz des Show-Geländes erfolgt über die Straße „Am Wiesenrain“. Hunde sind angeleint willkommen. Der Eintritt kostet Erwachsene fünf Euro, für Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren nichts.