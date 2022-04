Festival gerettet : 31. Blues Baltica: Eutin wird vier Tage lang eine Bühne des zeitgemäßen Blues

Nach einer Mittelfreigabe durch die Stadtverwaltung hat der Verein Baltic Blues seine Vorbereitungen für das erste Bluesfest nach zwei Jahren vorangetrieben.

Eutin | Wegen Corona war das Eutiner Bluesfest zwei Jahre in Folge abgesagt worden. Neben der Pandemie kamen in diesem Jahr noch zwei weitere Hürden dazu: Eine örtliche Verlegung des Festivals, weil der Markt eine Baustelle ist, und Dissonanzen zwischen Veranstalter und Stadt vor allem wegen des Geldes. Nachdem die Stadtvertretung in ihrer jüngsten Sitzung di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.