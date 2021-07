30Jahre OHA-Serie: Heute zum 650. Mal Vogelkunde

sdsdsdsdsd

von Achim Krauskopf

09. Juli 2021, 14:01 Uhr

Eutin | „Die Reihe ,Vogelkunde‘ hilft Menschen nicht nur für die Natur zu begeistern, sondern auch für die Aspekte des Naturschutzes nachhaltig zu sensibilisieren.“ Das sagte Oscar Klose, Vorsitzender des Naturschutzbundes Eutin, im Jahr 2009. Da erschien der 400. Beitrage dieser exklusiven Serie im Ostholsteiner Anzeiger.

Im August 2013 folgte die Nummer 500, heute ist es der 650. Beitrag, und Kloses Feststellung hat sich im Laufe der Jahre nicht verändert. Autor ist Holger Jürgensen (83), Vorsitzender der Vogelschutzgruppe (VSG) Eutin-Malente, im Jahr 2016 für den Ostholsteiner Anzeiger der „Mensch des Jahres“.

Am 2. März 1991 erschien der erste Beitrag: „Die Stare sind wieder da“. Es war kurz nach der Gründung der Vogelschutzgruppe, angeregt von Holger Jürgensen. Er sah die Wandlung des Deutschen Bundes für Vogelschutz zum Naturschutzbund (Nabu) aus mehreren Gründen kritisch.

„Wir wollten eine Plattform für Interessierte an der Ornithologie bieten, gehen in bürgerlicher Weise mit Naturschutz um“, hatte der Diplom-Agraringenieur im Ruhestand einmal gesagt. Und mit den vogelkundlichen Aufsätzen wollte er sowohl Bewusstsein in der Öffentlichkeit schärfen als auch für die VSG werben.

„Ich hätte keinesfalls gedacht, dass es mal so viele Folgen werden würden,“ erinnert sich Jürgensen an die Anfänge mit Manuskripten, die er mit der Schreibmaschine tippte und in der Redaktion abgab. 1993 erschien erstmals eine Vogelkunde mit einem Foto, seit 2002 gab es keinen Beitrag mehr ohne Farbfoto.

„Ornithologie ist unheimlich breit gefächert“, hat Jürgensen festgestellt und in 650 Beiträgen bewiesen. Ob Vogelkundliches über heimische Arten oder aus der ganzen Welt: Die Themenfindung ist ihm nie schwergefallen, und bis zu zwölf fertige Beiträge hat er „im Köcher“.

Allen 650 Beiträgen zueigen sind profunde Kenntnis und Sachlichkeit. In 30 Jahren hat es kein einziges Mal einen Leser gegeben, der Jürgensen eine unbewiesene oder gar falsche Behauptung nachgesagt hätte. Und schwer vorstellbar, dass es bei den kommenden Beiträgen einmal so sein könnte.