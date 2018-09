309. Konzert am Montag im Plöner Schloss

von Michael Kuhr

21. September 2018, 12:36 Uhr

Das 309. Plöner Schlosskonzert findet am Montag, dem 24. September, ab 19 Uhr im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön statt. Zu Gast ist diesmal das „Trio Opus 8“ (Foto). Das 1986 gegründete Trio Opus 8 zählt seit den Neunziger Jahren europaweit zu den besten Ensembles seiner Gattung. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info Großer Plöner See, in der Plöner Bahnhofstraße 5 (Tel. 04522/50950) oder in der Buchhandlung Schneider in der Lübecker Straße 18 in Plön (Tel. 04522/749900).