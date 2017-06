30-Meter-Freistoß in den Torwinkel

vergrößern 1 von 1 Foto: Hartmann 1 von 1

In ihrem drittletzten Punktspiel in der Schleswig-Holstein-Liga gewann die A-Jugend des JFV Eutin/Malente mit 7:1(4:1) beim Schlusslicht Oldenburger SV. „Wir wurden allerdings nicht wirklich gefordert, weil der Gegner zu schwach war“, sagte Trainer Eddy Schultz.

Der JFV ging früh durch einen von Justin Todt verwandelten Foulelfmeter in Führung. Danach agierten die Gäste zu lasch und kassierten prompt den Ausgleich. In der 19. Minute verwandelte Mats Klüver einen von Max Golovcanski verursachten Strafstoß zum 1:1. In der Folge wurde der JFV Eutin/Malente wieder stärker und dominierte das Geschehen. Nach der erneuten Führung durch Jesper Görtz (35.) erhöhten wiederum Todt (40.) und Marvin Freund (42.) mit dem Tor des Tages zum 4:1-Pausenstand. Freund hämmerte einen Freistoß aus gut 30 Meter Entfernung genau in den Torwinkel.

In der 69. Minute bewies der als Feldspieler eingewechselte Keeper Rene Hohenstein mit dem 5:1 seine Torjägerqualitäten. Mit einem Doppelschlag durch Fatlind Zymberi in der 81. Und Finn-Luca Anders in der 82. Minute erhöhten die Gäste zum 7:1-Endstand.

„Wir haben schwach angefangen, uns aber gesteigert und dann eine ordentliche Leistung hingelegt. So können wir selbstbewusst in die beiden letzten Spiele gehen“, sagte Schultz. Am kommenden Sonnabend, 17. Juni, erwarten die A-Jugendlichen um 14 Uhr die Mannschaft von Eintracht Groß Grönau.

von Harald Klipp

erstellt am 12.Jun.2017 | 16:40 Uhr