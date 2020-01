Eutin : 30. Kunstausstellung unter dem Motto „Traumhaftunwirklich“

Künstler-Gemeinschaft seit 1991 Der Förderverein Bildende Kunst Ostholstein wurde 1991 gegründet und hat aktuell 135 Mitglieder. Die Künstler-Gemeinschaft organisiert Ausstellungen auf verschiedensten Ebenen: die Jahresschau im Kreishaus Eutin, ständige Ausstellungen in der Asklepios-Klinik und im Gesundheitszentrum Bad Schwartau, alle zwei Jahre Ausstellung in der Ameos-Klinik Neustadt, im Luv-Shopping-Center Lübeck mit Vorführungen, Teilnahme an Landesgartenschau Eutin mit Malen in Kulturgärten sowie auch Wanderausstellungen mit der Jahresschau nach Hannover und Kiel. Der Förderverein Bildende Kunst will die Menschen – vor allem auch Jugendliche – begeistern, sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen, sie zu erleben und zu erfahren.