Eutin - Lawrence : 30 Jahre lebendige Partnerschaft

Die Stadt Eutin empfing gestern ihre Gäste aus Lawrence (Kansas, USA) in den Torhäusern an der Opernscheune. Die Delegation führte Mayor Lisa Larsen an.

von Juliane Kahlke

07. Juni 2019, 16:16 Uhr

Eutin | Die Freunde aus Lawrence sind da. Eutin begrüßte gestern die Gäste der US-amerikanischen Stadt in den Torhäusern am Alten Bauhof. Lawrence Bürgermeisterin Mayor Lisa Larsen (sitzend) und Vice Mayor Jennifer Ananda trugen sich als erste in das Goldene Buch Eutins ein, flankiert von Bürgervorsteher Dieter Holst (re.) und stellvertretendem Bürgermeister Sascha Clasen. Die beiden Städte pflegen seit 30 Jahren ihre Partnerschaft, die in einem Deutschkurs amerikanischer Studenten ihren Ursprung hat.