30 Jahre Abitur: „Die Schule riecht wie früher“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Es ist 30 Jahre her, dass sie durch das Portal des Voß-Gymnasiums mit ihrer Schultasche gingen, damals auf dem Weg zur Abi-Prüfung. Aber eines ist für die gut 40 Ehemaligen, die am Wochenende ihr Wiedersehen samt Schulführung feierten, gleich geblieben: „Der Geruch und die Atmosphäre ist noch wie früher“, sagen Henning Krogmann und Thomas Kost. Letzterem hat das Gymnasium in der Bismarckstraße überhaupt sein Logo zu verdanken. „Es war eigentlich nur eine Übung, die uns der Zeichenlehrer aufgab. Es ging darum, verschiedene Schrifttypen zu üben und dann kam das heraus“, sagt Kost bescheiden. Privat sei er noch gern kreativ, beruflich aber als Ingenieur in Berlin tätig. Eutin besucht Kost auch unabhängig vom Ehemaligen-Treffen noch regelmäßig, denn seine Mutter lebt hier. „Ansonsten würde ich die Zahl derer, die geblieben sind, auf etwa zehn Prozent schätzen“, sagte Krogmann, der eigene Lehrer zur Schuleinführung seiner Tochter am Gymnasium wiedertraf – „ein komisches Gefühl“. Und das Wiedersehen mit dem Jahrgang? „Wir sind alle nur größer geworden, als wären wir nie weg gewesen, das ist wirklich schön“, sagte Krogmann und schmunzelte zur Freude der Frauen. In spätestens zehn Jahren treffen sie sich wieder.

von Constanze Emde

erstellt am 19.Jun.2017 | 00:25 Uhr