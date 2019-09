Eutin : 3. Küchengartenfest gut besucht

Aktionstag zeigte Natur aus anderen Blickwinkeln und brachte viel Lob für die 60 Ehrenamtler ein.

von Alexander Steenbeck

01. September 2019, 17:13 Uhr

Eutin | „Wir feiern ein gutes Gartenjahr“, sagte Schlosschefin Brigitta Herrmann bei der Eröffnung des 3. Küchengartenfests, zu dem die Stiftung Schloss Eutin in Kooperation mit den Aktiven des historischen Küchengartens eingeladen hatte. Und wirklich: Die Gärten innerhalb des historischen Geländes an der Orangerie hatten viel sehenswerte Pflanzenpracht zu bieten.

Ausgiebig in Augenschein nahmen am Sonntag wieder zahlreiche Gartenfans die von rund 60 Ehrenamtlern gepflegten Beete, Bäumchen und Blumenrabatten. So nutzten Henning und Inge Karius ihren Tagesausflug nach Eutin, um sich beim Küchengartenfest Ideen für den eigenen, 50 Quadratmeter großen Garten zu holen. „Ich bin begeistert, das Fest ist eine tolle Idee“, sagte die Lüneburgerin.

Dass der Küchengarten so gepflegt und vielseitig ist, ist der Verdienst der Ehrenamtler. Hans-Ingo Gerwanski, Mitglied des Stiftungsbeirat der Bürgestiftung Eutin, nannte sie „die Stars der Veranstaltung“. „Ohne Sie wäre die Stadt deutlich ärmer“, sagte Gerwanski. Und auch Manfred Ehmke, Eutis stellvertretender Bürgervorsteher, hatte nur Lob übrig: „Dass ist klasse, was Sie hier machen.“

Dankesworte gab es aber auch für die Landtagsabgeordnete Marlies Fritzen (Grüne), die ebenfalls zum Küchengartenfest gekommen war. „Sie sind hinter den Kulissen verantwortlich gewesen, dass die Stiftung die Pflege des Küchengartens übertragen bekam“, sagte Brigitta Herrmann, die weiterhin die Arbeit von Projektleiterin Stephanie Bolz lobte und über sie als „Eutins Hofgärtnerin“ sprach.

Der Küchengarten und sein Team standen jedoch im Zentrum des nachmittäglichen Festes. Ehrenamtlerin Regina Repty freute sich über den Zuspruch der Besucher – und über die Pflanzen „ihres“ Heil- und Gift-Gartens. „Hier kann man die Natur immer aus neuen Blickwinkeln neu entdecken.“ Und neben Führungen, Musik und Kinderaktionen konnten die Besucher auch essen, was der Garten hergibt: Dehoga-Chef Harry Heinsen kochte in der Showküche Gemüseeintopf, Kürbissuppe und Steckrüben-Gerichte.