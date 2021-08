Eutin/Neustadt : 3,4 Promille: Betrunkener 42-Jähriger schlägt Beifahrerin im Stau auf der A1

Erst nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte die Polizei den Opel Corsa stoppen und kontrollieren.

Neustadt | Andere Autofahrer mussten am Donnerstag mitansehen, wie ein 42-Jähriger im Stau auf der Autobahn 1 seine Beifahrerin (20) schlug. Kurz vor der Anschlussstelle Eutin hatten Zeugen gegen 18.20 Uhr den Streit in dem Opel Corsa beobachtet und die Polizei alarmiert. In der Zwischenzeit war der Mann auf den Rastplatz Neustädter Bucht gefahren, wo sich die ha...

