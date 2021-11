Verschärfung der Coronaregeln : Das sagen Gastronomen in Eutin und Malente zu 2G-Regel ab Montag

Nach Bayern verschärft nun auch Schleswig-Holstein seine Corona-Regeln. Die Gastronomen in Eutin und Malente haben bereits damit gerechnet. Aber sie blicken mit großer Sorge auf das Weihnachtsgeschäft.

Eutin/Malente | Ab Montag gilt für alle Freizeitbereiche die so genannte 2G-Regel. Sprich: Nur noch Geimpfte oder Genesene dürfen ins Kino, Diskotheken oder ins Restaurant. Doch Gastronomen in Eutin und Malente bleiben nach dieser Ankündigung der Landesregierung am Donnerstag ziemlich gelassen. „Es war ja klar, dass das so kommt“, so die pragmatische Aussage von Marc...

