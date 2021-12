Schärfere Corona-Regeln in Eutin : 2G: So leidet das Weihnachtsgeschäft in Gastronomie und Hotelgewerbe

Eine Absage- und Stornierungsflut trifft Eutiner Gastronomen und Hotelbetreiber kurz vor Weihnachten. Das Weihnachtsgeschäft ist in Gefahr. Sie haben uns erzählt, worum sie sich sorgen und wie sie sich vorbereiten.

Eutin | Der erste Schnee fällt, bei Glühwein und Braten macht man es sich am liebsten drinnen gemütlich: Eigentlich wäre jetzt die Zeit für Weihnachtsfeiern. Gastronomen in Eutin beklagen seit einigen Wochen allerdings massenhaft Absagen und auch die Aussicht aufs neue Jahr fällt bei den meisten eher düster aus. Weiterlesen: Eutin kontrolliert 2G in Restau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.