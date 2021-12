Gottesdienste an Weihnachten : 2G, 3G oder draußen: Wo in Ostholstein vom Trecker gepredigt wird und wo an der Kirche

Nicht jede Kirche ist an Heiligabend offen für alle: Während Ungeimpfte in Eutin (3G) mit Testnachweis ebenso wie die Kinder teilnehmen können, wird in Süsel unter 2G Weihnacht gefeiert. Wo vom Trecker gepredigt wird.

Eutin | Das zweite Weihnachtsfest mit Corona steht an und mit ihm zahlreiche Regelungen, wer wann wo in die Kirche darf. Anders als Süsel oder Malente (beide 2G) ist Eutins Kirche an Heiligabend für alle Menschen geöffnet. Einzige Voraussetzung in Sankt Michaelis hineinzukommen, ist eine Anmeldebestätigung für einen der Gottesdienste. Weiterlesen: 2G und 3...

