Pansdorf : 29-Jähriger greift Polizisten an

Betrunkener hatte zuvor in der Silvesternacht Raketen in Menschengruppen geschossen.

von Alexander Steenbeck

02. Januar 2020, 15:17 Uhr

Pansdorf | Das neue Jahr hatte gerade erst begonnen, da musste die Polizei in Pansdorf zu ihrem ersten Einsatz in 2020 ausrücken: Eine Funkwagenbesatzung war alarmiert worden, „weil aus einer Personengruppe heraus Feuerwerksraketen unter anderem auch auf Kinder geschossen wurden“, so Polizeisprecher Dierk Dürbrook.

Gegen 0.20 Uhr begann für die Polizei der Einsatz im Techauer Weg. Besorgte Anwohner hatten den Notruf gewählt, weil mehrere Personen Feuerwerksraketen mehrfach in andere Personengruppen, darunter auch mit Kindern, abgeschossen hatten. Vor Ort trafen die Beamten auf knapp zehn Personen. Eine von ihnen, ein 29-jähriger Mann, trat den Einsatzkräften uneinsichtig und nicht kooperativ gegenüber. „Während der Anwesenheit der Polizei zündete er plötzlich eine Rakete, um sie aus der Hand starten zu lassen. Die Rakete explodierte in unmittelbarer Nähe der Beamten und umstehenden Personen“, sagte der Polizeisprecher. Doch damit nicht genug: Im weiteren Verlauf griff der 29-Jährige einen 57 Jahre alten Polizeibeamten an und verletzte ihn. Daraufhin wurde der Angreifer festgenommen.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann Alkohol getrunken – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Dem Ostholsteiner wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Den Rest der Nacht verbrachte der 29-Jährige im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.