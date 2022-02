Verkehrskontrolle in Preetz : Polizeibeamter rettet sich durch Sprung vor flüchtendem Raser

Es war eine Irrfahrt durch die Nacht, die in Preetz ihren Anfang nahm und in Booksee beendet wurde. Dort setzte die Polizei der Flucht eines 28-jährigen Opel-Fahrers nach kilometerlanger Verfolgungsfahrt ein Ende. Es werden Zeugen gesucht.

Preetz | Das wird teuer: Ein 28-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag nach einer Fluchtfahrt mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle in Preetz später auf der B404 von Polizeibeamten gestoppt worden. Im Einsatz waren gleich mehrere Streifenwagen. Zuvor hatte sich in Preetz ein 38-jähriger Polizeibeamter nur durch einen Sprung zur Seite...

