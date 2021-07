Rezension/Buchvorstellung : „255 Tipps für einen schönen Tag von Grömitz bis Lübeck“

Einen besonderen Überblick im Taschenformat hat das Autorenduo Hans-Dieter Reinke und Daniel Hugenbusch zusammengestellt.

Lübeck | Was die Küste zwischen der Hansestadt Lübeck und Grömitz so alles bietet, wissen oftmals nicht einmal Einheimische so genau. Sicher, Holstentor, Hansa-Park und Co. sind schnell aufgezählt und ebenso zügig zu finden, aber wie sieht es mit anderen Orten aus, die in dieser begehrten Urlaubsregion angesteuert werden können? Einen Überblick im Taschenformat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.