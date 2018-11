Malente : 250 Strohballen brennen in Sieversdorf

Großalarm am Mittwochmorgen in Sieversdorf: 250 Strohballen sind beim Kieswerk abgebrannt. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.

von Constanze Emde

28. November 2018, 11:41 Uhr

Die Rauchschwaden waren bereits von Weitem zu sehen: Gut 250 Strohballen der Firma Wandhoff brannten Mittwochvormittag nahe des Kieswerks in Sieversdorf ab. Die erste Sorge der Besitzer, wieder Opfer von Brandstiftern geworden zu sein, bestätigte sich vor Ort nicht. „Es sieht aus, als hätte Funkenflug das Feuer entfacht“, sagte Hannes Wandhoff. Einer seiner Mitarbeiter hatte in etwa 20 Metern Entfernung Knickholz abbrennen wollen. Wegen des starken Windes sprangen die Funken des Feuers auf die ersten Strohballen über und verteilten sich dort rasend schnell auf der ganzen Fläche von gut 100 Quadratmetern.

Als Großalarm für die Wehren der Gemeinde Malente ausgelöst wurde, standen bereits alle Strohballen in Flammen. Die Rauchschwaden waren von Weitem zu sehen. Glück im Unglück: Die Strohballen lagen in unmittelbarer Nähe zum Kieswerk im Lütjenmoorsredder. So konnten die gut 50 Einsatzkräfte der Wehren aus Bad Malente-Gremsmühlen, Malkwitz-Söhren, Benz-Nüchel, Sieversdorf und Kreuzfeld das Wasser eines sogenannten Sandspühlfeldes nutzen. „Ansonsten hätten wir bis vor zur Hauptstraße gemusst“, sagte Zugführer Kai Jansen. Nicht nur der starke Wind war eine Herausforderung bei den Löscharbeiten, auch die Hitze. „Wir müssen Schaummittel zumischen zum Löschen, weil das Wasser allein bei der Hitze verdunstet und gar nicht bis an den Brandherd kommt“, erklärte Jansen. Nach zwei bis drei Stunden sei das Feuer unter Kontrolle. „Aber richtig aus wird es erst in ein paar Tagen sein“, sagte Jansen.

Für Hannes Wandhoff schmerzt der Verlust von 250 Strohballen – teils Futter, teils Einstreu – fast dreifach: „Heu und Stroh ist in diesem Jahr eh knapp, das müssen wir jetzt teuer zukaufen plus Transportkosten.“ Es beruhige ihn aber, zu wissen, dass es ein dummer Unfall gewesen und nicht wieder ein Brandstifter gewesen sei.