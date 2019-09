Scharbeutz/Neustadt : 25 Menschen in der Lübecker Bucht gerettet

1000 Einsätze in vier Monaten: DLRG-Ehrenamtler blicken zurück auf die Badesaison 2019.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

23. September 2019, 16:39 Uhr

Scharbeutz / Neustadt | Die Sommersaison 2019 ist vorbei und nicht nur die Sommerferiengäste sind wieder nach Hause zurückgekehrt, sondern auch die vielen ehrenamtlichen Rettungsschwimmer der DLRG, die jeden Sommer an den Stränden der Lübecker Bucht für die Badesicherheit sorgen.

Die DLRG Haffkrug/Scharbeutz meldete für den Zeitraum vom 15. Mai bis zum 15. September den Einsatz von täglich bis zu 70 Rettungsschwimmer. Sie blicken auf einen Sommer mit rund 1000 Einsätzen und 25 unmittelbaren Rettungen von Personen aus dem Wasser zurück. Über die Strände in Neustadt, Pelzerhaken und Rettin wachten bis zu 28 Wachgänger täglich. Hier kam es zu rund 200 Einsätzen und 10 aus dem Wasser geretteten Personen. Die Station in Pelzerhaken war von Anfang Mai bis zum 27. September besetzt.

Verhindern konnten die Rettungsschwimmer nicht, dass in diesem Jahr in Schleswig-Holstein 14 Menschen ertranken, zwölf davon nach Angaben der DLRG in der offiziellen Badesaison zwischen Mai und September. Unfallschwerpunkte waren in diesem Jahr wieder die Binnengewässer (Flüsse, Seen und Teiche) und unbewachte Bereiche an Nord- und Ostseeküste. Aus Sicht der Rettungsschwimmer ist alarmierend, dass sogar ein Mensch mehr ertrunken ist als 2018, als der Jahrhundertsommer mit höheren Wassertemperaturen mehr Strand- und Badegäste angelockt hatte. DLRG-Landesgeschäftsführer Thies O. Wolfhagen sagte, dass auch diese Saison viele Badegäste die DLRG-Flaggensignale, beispielsweise zu Badeverboten nicht kennten oder sogar bewusst ignorierten. So gab es Tage mit gefährlicher Wetter- und Strömungslage in der Lübecker Bucht, etwa zwischen Scharbeutz und Timmendorfer Strand. „Hier bestand absolute Lebensgefahr. Trotzdem haben sich hunderte Badegäste über die Badeverbote hinweg gesetzt und damit ihr eigenes und das Leben des Rettungsschwimmer gefährdet.“ An dem besagten Wochenende gab es mindestens zwei tödliche Unfällen in der Ostsee.

Jeden Sommer kommen die Rettungsschwimmer der DLRG aus ganz Deutschland an die Lübecker Bucht gereist und setzen für ihr ehrenamtliches Engagement die eigenen Urlaubstage ein. ‚Für den Tourismus in der Region ist der Einsatz der Rettungsschwimmer immens wichtig. Er bietet den Badegästen und Wassersportlern Sicherheit und auch bei Wassersportveranstaltungen ist die DLRG stets ein verlässlicher Partner‘, so André Rosinski, Vorstand der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Die Tourismus-Agentur unterstützt die DLRG jährlich mit neuer Dienstkleidung, so dass die Rettungsschwimmer an allen Stränden anhand ihres einheitlichen, roten Outfits weithin gut erkennbar sind.

Die Zeit bis zum Start der Badesaison 2020 wird die DLRG nun zur Materialwartung, Ausbildung von Rettungsschwimmer-Nachwuchs und Training der Einsatzkräfte nutzen.